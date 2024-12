Gli spaghetti nella dieta: i segreti di questo piatto

Gli spaghetti nella dieta vanno assunti in modo naturale magari accompagnati da verdure per saziarsi.

La pasta appartiene ai nutrienti quali carboidrati e se si segue un regime dietetico non è giusto abolirla o eliminarla dal proprio programma alimentare. Bisogna semplicemente scegliere il tipo di pasta adatto e gli spaghetti sono considerati l’ideale per tornare in forma e dimagrire. Scopriamo le proprietà e le caratteristiche di questo alimento e perché introdurlo nella dieta.

Gli spaghetti nella dieta

Secondo gli stessi nutrizionisti, i carboidrati come la pasta non vanno del tutto aboliti in un regime dietetico, ma basta semplicemente ridurre le porzioni di ciò che si mangia. In base al parere degli esperti del settore, un formato di pasta come gli spaghetti sono da inserire nel programma dietetico in quanto hanno un basso indice glicemico, oltre a fornire la giusta sazietà.

Questo tipo di pasta è da considerare la scelta migliore ed è sicuramente da preferire alla pasta corta. Rispetto alla pasta corta, hanno un indice glicemico basso pari al 15-20% circa. Inoltre si distinguono per una forma e una struttura che aiuta a rallentare il processo digestivo e quindi favorire una digestione negli amidi.

In questo modo, consumando gli spaghetti nella dieta si evitano i picchi glicemici dal momento che i livelli dello zucchero rimangono stabili e aumenta il senso di sazietà aiutando così a sconfiggere la fame e l’appetito che può sopraggiungere. Hanno un tempo di cottura per cui mantengono inalterate le fibre e le proteine ottenendo così un pasto equilibrato.

La cottura al dente di un formato di pasta del genere è assolutamente da preferire in quanto una cottura eccessivamente cotta non fa bene in quanto rilascia gli amidi troppo rapidamente e porta ad aumentare i picchi della glicemia.

Spaghetti nella dieta: quale scegliere

Tra i vari formati di pasta, come detto e consigliato dai nutrizionisti, gli spaghetti soprattutto integrali, anche per l’alto contenuto di fibre, sono considerati assolutamente l’ideale da assumere e consumare in un regime dietetico. Rispetto alla pasta raffinata, è indicata per il senso di sazietà e le tante fibre in essa contenute.

Un tipo di pasta soprattutto integrale è l’ideale per coloro che vogliono perdere peso, ma al tempo stesso mantenere stabile gli indici glicemici. Oltre alle fibre, come molti prodotti integrali, è anche ricco di vitamine e di minerali quali il ferro, il magnesio, insieme alle vitamine del gruppo B. Sono tutti elementi che contribuiscono a mantenere il peso, ma anche garantire una dieta sana e bilanciata.

Per quanto, come visto, gli spaghetti siano un tipo di alimento da consumare nella dieta, bisogna anche fare molta attenzione a come consumarli in un regime dietetico. Bisogna prestare attenzione ai condimenti che devono essere semplici e genuini. Un filo d’olio o delle verdure è il giusto accompagnamento per un prodotto del genere.

Spaghetti nella dieta: formula dimagrante

