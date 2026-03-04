Golfo a rischio: lo scarso numero di intercettori e la sfida dei droni iraniani

Negli ultimi giorni l’area del Golfo è stata al centro di ripetuti attacchi con una serie di missili e droni partiti dall’Iran, imponendo un impegno massiccio alle difese aeree regionali e statunitensi. La situazione ha fatto emergere un nodo cruciale: la rapida diminuzione delle scorte di intercettori di origine statunitense, come quelli impiegati dai sistemi Patriot e Thaad, e la difficoltà di gestire il rapporto costi-benefici contro minacce a basso prezzo come gli Shahed. In questo contesto l’Italia valuta l’invio di un sistema SAMP-T negli Emirati Arabi Uniti o in Kuwait per integrare le difese.

Consumi e numeri: quanto è grave la situazione

Le stime e i dati riportati dai media internazionali indicano un consumo molto elevato di dispositivi intercettori. L’esperto Fabian Hoffmann dell’Università di Oslo ha osservato che, al ritmo attuale, le riserve dei Paesi del Golfo potrebbero esaurirsi in tempi brevissimi, “non più di un’altra settimana, probabilmente un paio di giorni al massimo”. Questa prospettiva si basa anche sul conteggio degli attacchi: gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato centinaia di proiettili in arrivo—tra cui 174 missili balistici, 8 missili da crociera e 689 droni—mentre il Bahrain ha indicato l’arrivo di circa 70 missili balistici.

Il peso degli intercettori

Per neutralizzare un singolo missile balistico sono spesso necessari due o tre intercettori, a seconda della traiettoria e della complessità dell’ingaggio. Secondo valutazioni pubbliche, gli Emirati avrebbero ordinato meno di mille intercettori, il Kuwait circa 500 e il Bahrain meno di cento. A questi numeri si sommano le batterie americane presenti nella regione, ma anche la contrazione delle scorte del Pentagono, parzialmente influenzata dalle forniture di sistemi e munizioni all’Ucraina.

Impatto operativo e logistica della scarsità

La riduzione delle risorse disponibili non è soltanto una questione numerica: è anche strategica ed economica. Un singolo intercettore avanzato può costare milioni di dollari, rendendo sproporzionato il loro impiego contro droni a basso costo. Questo squilibrio economico può spingere a rivedere le priorità d’impiego, aumentando il rischio che un numero maggiore di droni penetri le difese e colpisca obiettivi sensibili, come è avvenuto con alcune installazioni in Kuwait e in siti legati al GNL in Qatar.

Produzione e capacità industriale

Dal punto di vista industriale la produzione non è immediatamente scalabile: la Lockheed Martin, ad esempio, ha prodotto 620 missili Pac-3 MSE lo scorso anno e prevede di portare la produzione a circa 2.000 unità l’anno nel giro di sette anni. Tale aumentata capacità è cruciale ma insufficiente a risolvere un’emergenza che si sviluppa nell’arco di giorni o settimane.

Conseguenze strategiche e possibili scenari

Se le scorte di intercettori dovessero davvero esaurirsi in tempi molto brevi, il profilo del conflitto potrebbe cambiare rapidamente. La vulnerabilità aumenterebbe per Paesi che hanno costruito negli ultimi anni un’immagine di stabilità economica e politica, attraendo investimenti, turismo ed expat. Inoltre, la natura economica degli attacchi—bassi costi di produzione e largo uso di droni—potrebbe incoraggiare una maggiore frequenza di missioni offensive iraniane.

Cambiamenti tattici e difesa multilivello

Una possibile evoluzione sarebbe lo spostamento verso tattiche a maggiore uso di droni che saturino le difese, sfruttando il costo proibitivo dell’uso massiccio di intercettori avanzati. A differenza dell’Ucraina, dove sono stati sviluppati sistemi multilivello per contrastare differenti tipologie di minacce, i Paesi del Golfo non dispongono ancora di una rete completa ed efficace contro i droni. Il risultato potrebbe essere una fase del conflitto più imprevedibile e meno controllabile con le risorse attuali.

Infine, il quadro politico e comunicativo aggiunge incertezza: alcune stime occidentali parlano di oltre duemila missili disponibili all’Iran all’inizio dell’offensiva, ma figure pubbliche, tra cui l’ex presidente Donald Trump, hanno contestato queste valutazioni sostenendo che l’Iran sia in rapido esaurimento. Rimane però il dato pratico: la pressione continua e l’alto consumo di intercettori impongono decisioni urgenti sulla distribuzione di risorse, sul rafforzamento industriale e sulle scelte tattiche nella regione.