Governatore Bankitalia Visco: miglioramenti Pnrr possibili

Roma, 31 mag. (askanews) – “Miglioramenti del PNRR sono possibili. Nel perseguimento di eventuali modifiche bisogna però tenere conto del serrato programma concordato con le autorità europee; al riguardo, un confronto continuo con la Commissione è assolutamente necessario, nonché utile e costruttivo. Non c è tempo da perdere. Si discute di presunte insufficienze nel dibattito collettivo riguardo al suo disegno, dell’orizzonte temporale limitato per il raggiungimento degli obiettivi e delle possibili carenze nell’attuarne le misure, ma va sottolineato con forza che il piano rappresenta un raro e nel complesso valido tentativo di definire una visione strategica per il paese”: lo ha affermato Ignazio Visco, nella sua ultima relazione annuale da governatore di Bankitalia, ruolo che lascerà a novembre, dopo 12 anni.