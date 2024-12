In un’aula quasi completamente vuota, la seduta della Camera è iniziata poco dopo le otto del mattino con la discussione della legge di bilancio come punto principale all’ordine del giorno.

Governo assente e aula vuota: sospesa la seduta sulla manovra

Non sono mancate le polemiche: Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, e Benedetto Della Vedova di +Europa hanno espresso il loro dissenso per l’assenza di rappresentanti del governo. Entrambi hanno chiesto con forza che la sessione venisse interrotta.

“È inaccettabile che i banchi del governo siano vuoti in un momento così cruciale. Siamo stati costretti a presentarci qui alle otto del mattino, solo per scoprire che manca persino l’impegno per rispettare questa convocazione. Il presidente della Camera dovrebbe richiamare la prima ministra per rispondere di questa evidente mancanza di rispetto verso le istituzioni,” ha dichiarato Grimaldi, evidenziando il tono di indignazione per l’accaduto.

Aula semideserta, governo assente: seduta interrotta sulla manovra

A queste parole si è aggiunto il commento di Della Vedova, che ha definito la situazione “assolutamente inaccettabile e di una gravità istituzionale senza precedenti”. Il deputato ha sottolineato come l’episodio rappresenti un chiaro segnale di disorganizzazione e mancanza di serietà da parte dell’esecutivo.

Alla luce delle proteste e del clima teso, Fabio Rampelli, che presiedeva la seduta in quel momento, ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori. La motivazione ufficiale è stata proprio l’assenza di esponenti del governo, un fatto che ha suscitato non solo malumori tra i deputati, ma anche preoccupazioni sull’efficienza del processo decisionale in un frangente così delicato.

L’incidente non ha fatto altro che accentuare le tensioni politiche già presenti, ponendo ulteriormente l’attenzione sul rapporto tra governo e Parlamento, in un periodo in cui la collaborazione tra le due istituzioni dovrebbe essere quanto mai solida per affrontare le sfide del Paese.