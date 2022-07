Governo: Bernini, 'Italia non ha bisogno di esecutivo balneare'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Verifica, cabina di regia e discontinuità sono termini che ricordano altre stagioni politiche ma che ora tornano attuali ad opera del Movimento nato per rivoluzionare la politica, e già questo è un paradosso. Ogni partito, soprattutto in una maggioranza di larghe intese, ha i suoi legittimi interessi da difendere, ma tirare la corda fino a mettere a rischio l’azione del governo è assolutamente incompatibile con le emergenze in atto: guerra, inflazione, pandemia e siccità.

Di tutto l’Italia ha bisogno in questo momento meno che di trasformare l’unità nazionale in un governo balneare: se questo fosse l’intento, sarebbe meglio fare chiarezza subito”. Così Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.