Governo: Boschi a Meloni, 'cambio passo? Ma stipendi rimasti sempre gli stessi'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Presidente Meloni diceva il saggio, si può ingannare tutti una volta o si può ingannare una persona per tutta la vita, ma non si possono ingannare tutti sempre e lei sta continuando a mentire agli italiani. Perché non siamo più autorevoli di prima in Europa, l'abbiamo visto, anche il ministro Tajani le ha ricordato che Rubio chiama tutti in Europa tranne noi, siamo scesi dal treno giusto, ma soprattutto Presidente Meloni lei ha citato dei dati che riguardano i mercati finanziari con orgoglio, dati che non dipendono da lei, che non sono a merito suo".

Così Maria Elena Boschi, capogruppo Iv, nella replica all'interrogazione a Giorgia Meloni al premier time alla Camera.

"Però si dimentica, perché evidentemente manca da un po' di tempo, della difficoltà invece che si avverte se si va nei mercati rionali, perché, guardi, il potere d'acquisto non è aumentato, basta che lo chieda a una famiglia qualsiasi se fa più o meno fatica ad arrivare a fine mese. Lo chieda a un pensionato, perché l'inflazione cresce ma gli stipendi e le pensioni restano ferme. E vede, Presidente, lei ha detto ha cambiato passo, ma gli stipendi non li ha cambiati, sono rimasti gli stessi".