Governo: Delmastro a Conte, 'con Meloni politica economica forte e seria'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Conte, 'capitan ricchi premi cotillon', accusa Meloni di voler riportare austerità. Il governo Meloni, viceversa, con tagli alle tasse, con il più alto finanziamento di sempre alla sanità pubblica, con il sostegno alle famiglie e alle imprese, ha inaugurato una politica economica di forte sprono all'economia". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.

"Certo – prosegue – con Giorgia Meloni non funziona il tutto gratis tipico delle pubblicità ingannevoli, non funziona lo scaricare una mole di debito pubblico improduttivo sulle future generazioni, non funziona l'assistenzialismo insostenibile, non funziona il ristruttura tu che pagheranno le future generazioni. Il contrario di 'ricchi premi e cotillon' non è austerità, ma serietà, tagli alle tasse, investimenti produttivi", chiosa Delmastro.