Governo: Fratoianni a Meloni, 'anno nuovo, propaganda vecchia'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Anno nuovo, propaganda vecchia: per la presidente del consiglio Meloni Tutto va bene, ma non è così". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

"Oggi ha detto che gli stipendi crescono ma in realtà – prosegue il leader di SI – non crescono, è solo diminuita contestualmente l’inflazione un poco, ma questo non dà nessuna risposta a chi deve confrontarsi quotidianamente con i prezzi della spesa, che continuano a crescere.

Siamo un Paese fermo sul piano della produzione industriale, le crisi industriali si moltiplicano. Sulle pensioni nessuna risposta anzi abbiamo avuto il peggioramento della legge Fornero, aumenta la pressione fiscale".

"E sulla politica internazionale peggio mi sento : parole vuote, ancora una volta l’incapacità di dire ciò che andrebbe detto. E cioè che quello che ha fatto Trump in Venezuela è una violazione clamorosa del diritto internazionale e che noi stiamo dall’altra parte. Non perché vogliamo rompere alleanze storiche dell’Italia ma semplicemente perché vogliamo che quelle alleanze siano fondate sul diritto internazionale e non sulla sua violazione sistematica. Dunque direi che non c’è proprio niente – conclude Fratoianni – su cui promuovere oggi Giorgia Meloni".