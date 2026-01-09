Governo: Fratoianni a Meloni, 'basta prese in giro'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Meloni, basta prese in giro: il governo della destra non ha fatto un bel niente per aumentare gli stipendi di chi lavora. Infatti ad un lavoratore medio mancano quasi 200€ al mese di stipendio per recuperare il potere d'acquisto perso solo negli ultimi 5 anni.Le briciole del cuneo fiscale vengono assorbite dal fiscal drag e il potere d'acquisto ha visto un lieve aumento solo perché si è ridotta l'inflazione, non perché sono aumentate le buste paga.

Quindi per milioni di lavoratori non cambia nulla, perché il prezzo per riempire il carrello della spesa non è diminuito di certo". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"E non c'è bisogno di scaldarsi se i giornalisti fanno domande scomode sulle promesse elettorali che la destra in questi anni ha tradito: volevano abolire la Fornero, e alla fine hanno aumentato l'età per andare in pensione. Volevano ridurre le tasse, hanno buttato miliardi di soldi pubblici, e ci troviamo con la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni. Volevano dare 1000€ con un click, hanno dato pochi centesimi con un'intera manovra. Questi sono i fatti, che smontano la propaganda del governo Meloni. E di questo dovranno rispondere, innanzitutto – conclude Fratoianni – ai cittadini che devono barcamenarsi tra mille difficoltà".