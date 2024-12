Governo: Gasparri, 'Piantedosi sta facendo benissimo, giusto lasciarlo dov’è'

Roma, 24 dic (Adnkronos) – "Sto ai fatti. Salvini parla benissimo di Piantedosi, che fu con lui al Viminale, Tajani altrettanto, la Meloni ha detto: non si tocca". Lo dice Maurizio Gasparri al Corriere della sera sul cambio al Viminale.

"Non è logico togliere dal suo posto un ministro che sta facendo benissimo lì dove sta. È apprezzato da tutti, nella maggioranza e non solo, e in questi ultimi due anni al governo ogni ministro sta svolgendo il suo lavoro al meglio, Salvini da vicepremier e ministro delle Infrastrutture -spiega il presidente dei senatori di FI-. Sarà magari un discorso che faranno tra leader, ma non vedo motivi per cambiare, anche perché mi sembra che la premier ci tenga a non fare rimpasti o a mettere mano alla compagine ministeriale".