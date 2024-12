Governo: il 21 e 22 dicembre Meloni in Finlandia per vertice 'Nord-Sud...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Dopo il Consiglio europeo di dicembre, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, volerà in Finlandia per prendere parte, su invito del primo ministro finlandese Petteri Orpo, al primo Vertice 'Nord-Sud'. Si tratta di un Vertice a quattro che doveva svolgersi lo scorso aprile, ma per motivi di agenda è stato rimandando e fissato il 21-22 dicembre, a ridosso del Consiglio europeo di Bruxelles. Obiettivo del Vertice, che avrà luogo in Lapponia e a cui parteciperanno il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, e l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, è quello di discutere – in un formato innovativo e capace di riflettere sensibilità trasversali a livello europeo – le principali sfide di sicurezza con cui si confronta l’Unione Europea nell’attuale quadro internazionale.

Il programma prevede sabato 21 dicembre due sessioni, la prima, nel corso della mattinata, dedicata al contesto di sicurezza europeo e la seconda, nel corso del pomeriggio, con un focus sul fenomeno migratorio. Nella mattinata di domenica 22 dicembre è prevista un’ultima sessione di lavoro per discutere dei possibili seguiti operativi del Vertice e dell’eventualità di sviluppare ulteriormente il formato 'Nord-Sud'.