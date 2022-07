Governo: Letta, 'serve esecutivo solido per affrontare crisi sociale'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Io penso che il nostro paese abbia bisogno di stabilità, di un governo in grado di affrontare la sfida dell'inflazione, del costo dell'energia. C'è la necessità di interventi per calmierare i costi dell'energia, dell'inflazione che è la più alta da 35 anni e per arrivare in autunno a un intervento significatico per aumentare i salari grazie alla riduzione del cuneo fiscale, della tasse sul lavoro.

Per questo complesso di interventi sulla sofferenza sociale che sta vivendo il nostro paese, serve un governo forte e solido". Così Enrico Letta a In Onda su La7.