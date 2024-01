Governo: Meloni, 'ad attacchi strumentali rispondo con fatti e risultati'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - - "Agli attacchi gratuiti e alle polemiche strumentali degli ultimi giorni da parte di certa opposizione, questo governo continua a rispondere con fatti e risultati. Soddisfatta in particolar modo delle ultime rilevazioni Istat che certificano i segnali positivi in...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – – "Agli attacchi gratuiti e alle polemiche strumentali degli ultimi giorni da parte di certa opposizione, questo governo continua a rispondere con fatti e risultati. Soddisfatta in particolar modo delle ultime rilevazioni Istat che certificano i segnali positivi in tema di lavoro, con la disoccupazione che scende e l'occupazione che in un anno è aumentata di oltre 500mila unità. Dati incoraggianti che ci spingono a fare sempre meglio, con politiche concrete per tagliare le tasse ai lavoratori, aiutare chi produce ricchezza e chi crea occupazione. Per un'Italia che riparte dal merito e dalla crescita". Così Giorgia Meloni in un post sui social.