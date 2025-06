Governo: Meloni, 'italiani giudicheranno se Italia conta'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Sulle diverse polemiche sul ruolo dell'Italia che conta o non conta vivo una realtà molto diversa: mi pare che ci sia una differenza abbastanza abissale tra la realtà che io percepisco all'estero, tra la realtà che gli italiani che lavorano all'estero percepiscono, tra la realtà che si legge sulla stampa internazionale e quello che l'opposizione dice.

La differenza è data dal fatto che io non considero la politica estera fatta di foto opportunity, le cose che faccio sono molto di più di quelle che spesso condivido pubblicamente, perchè ho sempre pensato che nel tentativo di farsi vedere si rischino molti errori e conosco la responsabilità che ho sulle spalle. In ogni caso non penso che alla fine posso giudicare io se conto qualcosa e non penso che alla fine lo possa giudicare nessuno di noi. Gli unici veramente titolati a giudicare se oggi l'Italia conti più o meno del passato sono gli italiani, che quando arriverà il momento ci diranno che cosa ne pensano". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.