L'assegno unico non verrà abolito. Così la presidente del Consiglio che è intervenuta in video insieme al ministro Giorgetti.

L’assegno unico non sarà abolito. Così Giorgia Meloni che è intervenuta a sostegno del provvedimento che era stato introdotto dal Governo Draghi nel 2021. La premier che è apparsa in un video pubblicato sui social insieme al ministro del Tesoro Giorgetti ha aggiunto che “darà battaglia” in Europa. Duri attacchi sono arrivati dalla segretaria del PD Elly Schlein che ha affermato che la sua cancellazione sarebbe un fatto gravissimo.

Meloni interviene sull’assegno unico: “Non sarà abolito”

La presidente del Consiglio nel parlare dell’assegno unico ha evidenziato il motivo per il quale porterà la questione in Europa: “Stiamo dando battaglia in Europa proprio perché non si creino problemi visto che la Commissione ci dice che dovremmo darlo anche ai lavoratori immigrati che ci sono in Italia e che di fatto vuol dire uccidere l’assegno unico”. Critiche sono arrivate anche dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli che in merito all’assegno unico ha invece osservato: “Un anno fa FdI si diceva contrario all’assegno unico, per loro era un bonus da abolire, oggi però corrono ai ripari dicendo giustamente che l’assegno unico non si tocca. Siamo a un livello di presa in giro dei cittadini mai visto”.

Le questioni al centro della manovra economica

Sono diversi i temi al centro della Legge di Bilancio, tra i quali il fisco, le pensioni e le famiglie. Tra gli interventi che dovrebbero essere inclusi sono presenti il taglio del cuneo fiscale di poco meno di dieci miliardi di euro. Si parla inoltre di un bonus che dovrebbe essere destinato alle mamme lavoratrici che hanno due figli e che potrebbe anche essere applicato alle detentrici di partita Iva.