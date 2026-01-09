Governo: Pd, 'per Meloni tutto ok, salari italiani compresi'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Per Giorgia Meloni tutto ok, stipendi degli italiani compresi". Lo scrive il Pd nei profili social del partito postando un video della conferenza stampa di Giorgia Meloni in cui la presidente del Consiglio dice che i salari "hanno ripreso a crescere pi&ugra...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Per Giorgia Meloni tutto ok, stipendi degli italiani compresi". Lo scrive il Pd nei profili social del partito postando un video della conferenza stampa di Giorgia Meloni in cui la presidente del Consiglio dice che i salari "hanno ripreso a crescere più dell'inflazione sotto questo governo e segnatamente nell'ottobre del 2023" e i dati che parlano invece di salari inferiori dell'8,8% rispetto al 2021.