**Governo: Schlein, 'davanti incoerenza Meloni, toccherà a noi costruire Italia più giusta'**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "In tre ore di conferenza stampa da Giorgia Meloni nemmeno una parola sulle principali preoccupazioni degli italiani: la sanità pubblica e il carovita e nemmeno sulla scuola". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Prometteva di abolire le accise e invece le ha aumentate, prometteva di ridurre le tasse e invece siamo ai massimi da 10 anni.

Promettevano di anticipare le pensioni e invece hanno ritardato l’età pensionabile. Davanti alla sua incoerenza toccherà a noi costruire un’Italia più giusta".