Governo: Schlein, 'per Vance europei parassiti e voi chinate la testa'**

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "I colpi bassi nella maggioranza sono all'ordine del giorno. In questi giorni la Lega prima ha commissariato Meloni dicendo che non ha mandato a Bruxelles e poi Tajani dicendo che deve farsi aiutare e scavalcandolo con la chiamata di Salvini a Vance: immagino per contestare a Vance le accuse infamanti sugli europei definiti parassiti. Ah no, soltanto per chinare la testa, queste sapete fare". Lo dice Elly Schlein in aula nelle dichiarazioni di voto sulla sfiducia a Carlo Nordio.