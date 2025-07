Governo: Valente, 'Nordio tace su Almasri e Bibbiano, si dimetta'

Roma, 10 lug (Adnkronos) - "Dal ministro Nordio oggi ci saremmo aspettati in Aula parole di verità. Prima di tutto sulla vicenda Al Masri, sulla quale ha mentito al Parlamento". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, che oggi è intervenuta in aula nel corso del question...

Roma, 10 lug (Adnkronos) – "Dal ministro Nordio oggi ci saremmo aspettati in Aula parole di verità. Prima di tutto sulla vicenda Al Masri, sulla quale ha mentito al Parlamento". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, che oggi è intervenuta in aula nel corso del question time con il ministro della giustizia Carlo Nordio.

"Come gruppo Pd avevamo chiesto che invece di questo question time, fissato tempo fa, si tenesse un’informativa del ministro della Giustizia per chiarire tutta la vicenda legata al rimpatrio del criminale libico, nonostante un mandato di cattura della Cpi, deciso dal governo e compiuto con un volo di Stato. Avremmo voluto parole di verità su Bibbiano, un’altra vicenda su cui le forze di maggioranza per mesi hanno fatto sciacallaggio sulla pelle di operatori sociali, amministratori dem, famiglie e bambini e che si è conclusa con la caduta delle accuse nel corso del processo. Nulla di tutto questo, il ministro si è limitato a dire ‘chiacchiericcio’, ma dovrebbe dimettersi”, conclude Valente.