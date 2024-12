Governo: Vis Factor-Adnkronos, Meloni in testa tra leader, Tajani il più in crescita

Governo: Vis Factor-Adnkronos, Meloni in testa tra leader, Tajani il pi&ugrav...

Governo: Vis Factor-Adnkronos, Meloni in testa tra leader, Tajani il pi&ugrav...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Giorgia Meloni risulta il leader con il gradimento più alto degli italiani, chiudendo l’anno al 41,6%, con circa un punto percentuale in più rispetto al gradimento complessivo del Governo (40,5%). Al secondo posto Antonio Tajani con il 35,1%, il leader...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – Giorgia Meloni risulta il leader con il gradimento più alto degli italiani, chiudendo l’anno al 41,6%, con circa un punto percentuale in più rispetto al gradimento complessivo del Governo (40,5%). Al secondo posto Antonio Tajani con il 35,1%, il leader che cresce di più rispetto al 2023, con un +4,5. Lo rileva il rapporto Human Index di fine anno realizzato per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg.

A seguire Elly Schlein con il 31,9% (+1,9% sul 2023), Matteo Salvini con il 26,9% (-0,4% sul 2023). Chiude la top five Giuseppe Conte con il 26,3%, perdendo tre posizioni in classifica e il 4,4% rispetto al 2023.