Governo: Zan, 'Meloni è fuori dalla realtà'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "La conferenza stampa di oggi conferma che Giorgia Meloni è la stessa di sempre: tanta propaganda, molta incoerenza, zero assunzione di responsabilità sui dati negativi che riguardano la vita reale delle persone". Così Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale Pd ed eurodeputato.

"La premier racconta un Paese che non esiste.

Parla di aumento del potere d'acquisto mentre gli stipendi degli italiani restano fra i più bassi d'Europa e l'inflazione aumenta, e davanti alle domande nel merito tergiversa. Invece di rispondere sui problemi concreti di cittadine e cittadini, Meloni continua a fare propaganda e ad essere incoerente. Prima attacca i giudici solo per fare un po' di becera campagna referendaria, poi ritratta e finge di non avere mai messo sotto accusa la magistratura, come se fosse possibile cancellare anni di dichiarazioni e accuse. Dice di Trump che dovrebbe rispettare il diritto internazionale, ma dimentica che qualche giorno fa ha avvallato il suo attacco al Venezuela e continua a fare la sua portavoce, interpretando addirittura i suoi intenti in Groenlandia".

"E' una presidente del Consiglio completamente fuori dalla realtà, che evita di parlare di sanità e scappa dalle domande su pensioni, salari e costo della vita. Meloni può continuare a raccontare un Paese che non esiste, ma gli italiani non hanno le fette di prosciutto sugli occhi”.