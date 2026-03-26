Grande Fratello Vip 2026 in bilico: Mediaset valuta chiusura anticipata

Il Grande Fratello Vip 2026 è sotto pressione: dopo ascolti deludenti arriva un ultimatum e una riunione decisiva in casa Mediaset

Il Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi, si trova al centro di un turbine che potrebbe cambiare il palinsesto di Canale 5. Dopo un avvio che sui social sembrava promettente, i dati di ascolto hanno acceso preoccupazioni tra i vertici del gruppo, tanto da far parlare di un possibile stop anticipato e di un ultimatum con scadenza ravvicinata.

La tensione è cresciuta nei giorni successivi alla prima puntata: la rete tiene sotto osservazione la curva degli ascolti e ha convocato una riunione di emergenza per valutare la prosecuzione del programma. Nel frattempo il pubblico online discute animatamente, difendendo il cast ma osservando come i numeri sembrino indicare una perdita di appeal rispetto alle aspettative.

I dati che hanno messo in allarme Mediaset

Le prime tre puntate della nuova edizione hanno segnato una media di circa 1.800.000 telespettatori e uno share del 16%, cifre considerate insufficienti per uno dei programmi strategici della rete. In alcune rilevazioni, la curva degli ascolti è scesa fino al 9% di share, un valore che ha ulteriormente alimentato il malumore interno e consacrato la necessità di un confronto urgente. La terza puntata, andata in onda il 24 marzo, ha registrato 1.813.000 telespettatori e uno share del 15,3%, posizionandosi nettamente dietro alcune proposte concorrenti.

Numeri e confronto competitivo

La serata del 24 marzo ha visto la fiction di Rai 1 prevalere con 2.989.000 telespettatori e uno share del 18,1%, mentre altri programmi come DiMartedì si sono avvicinati ai risultati di Canale 5. Questi confronti hanno reso ancora più palese la necessità di un’analisi sul perché il Grande Fratello Vip non riesca a trattenere un pubblico più vasto nonostante un cast di nomi noti e la presenza di un’opinionista di forte impatto.

La reazione dei vertici e l’ultimatum

Secondo quanto riportato, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto una riunione straordinaria: è emerso un ultimatum che concederebbe ancora una settimana al programma per mostrare segnali di crescita all’auditel. La decisione finale dovrebbe essere presa mercoledì prossimo, quando verranno analizzati i dati delle puntate del 27 marzo e del 31 marzo. Se gli indici non migliorano, è concreta l’ipotesi di una riduzione delle puntate in programma o di una chiusura anticipata.

Quali conseguenze per il palinsesto

In caso di stop anticipato, la programmazione serale di Canale 5 potrebbe subire modifiche con utilizzo di slot liberi per fiction o repliche già pronte. Una chiusura anticipata avrebbe anche implicazioni economiche e di immagine per la rete: non solo si tratterebbe di un passo indietro sul fronte dei reality, ma sarebbe anche un segnale nei confronti degli investitori e degli sponsor.

Il cast, le dinamiche e la reazione del pubblico

Nonostante i numeri, molti telespettatori hanno elogiato la conduzione di Ilary Blasi e il gruppo di vip rinchiusi nella Casa. La presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista fissa ha dato nuova tensione e ha alimentato dinamiche già esplosive: dall’esuberanza di Alessandra Mussolini alle tensioni tra Antonella Elia e Adriana Volpe, fino a episodi che hanno visto protagonisti concorrenti come il comico Dario Cassini.

Sui social è nato un movimento di sostegno al cast: commenti e petizioni informali chiedono di concedere più tempo al programma per trovare il ritmo giusto. I fan sottolineano come molti elementi del format stiano funzionando e come sia prematuro giudicare l’edizione solo sui primi tre appuntamenti.

Le possibili strade per provare a recuperare

Per invertire la rotta, la produzione potrebbe intervenire su alcuni elementi: rivedere l’impaginazione delle puntate, aumentare momenti di engagement con il pubblico, o inserire sorprese in diretta. Tuttavia, come ricordano dagli ambienti Mediaset, il tempo a disposizione è limitato e la pressione dell’auditel resta il metro che deciderà il destino del programma.

Questa fase di incertezza proseguirà fino alla riunione decisiva: nel frattempo rimane da vedere se le puntate del 27 marzo e del 31 marzo riusciranno a invertire il trend e a convincere i vertici che vale la pena proseguire con fiducia.