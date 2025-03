Dopo l’esposto presentato dal Codacons alla Procura di Milano contro il Grande Fratello, denunciando presunti televoti truccati, è arrivata la replica da parte del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, con un comunicato ufficiale.

Grande Fratello, l’esposto del Codacons

Gli scorsi giorni il Codacons ha presentato alla Procura di Milano un esposto contro il Grande Fratello, denunciando presunti televoti truccati. Anche Striscia La Notizia, nei giorni scorsi aveva puntato proprio il dito contro il reality show. Il Codacons, oltre alle accuse, aveva anche mandato una lettera all’Agcom chiedendo la chiusura immediata del programma di Canale 5. Non è però tardata la risposta da parte del direttore della rete, che con un comunicato ufficiale ha voluto difendere il Gf.

Accuse del Codacons al Grande Fratello, la replica ufficiale di Canale 5

Dopo le accuse del Codacons al Grande Fratello, è arrivata la replica, con un comunicato ufficiale, da parte del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri: “mi permetto di rispondere alle vostre osservazioni, evidenziando come il programma, a nostro avviso, rispetti norme e regolamenti e, senza dubbio, la dignità umana.” Scheri ha anche detto che, essendo il Grande Fratello un reality show, non è possibile controllare ogni cosa, e quindi può capitare che capitino episodi meno edificanti: “bollare un intero programma come trash a causa di singoli episodi sarebbe una semplificazione ingiusta e fuorviante.” Il direttore di Canale 5 ha anche sottolineato che i social offrono materiali ben più estremi e che che la tv mette invece a disposizioni strumenti come il parental control. Il Codacons però ha subito risposto, accusando il Grande Fratello di aver non aver moderato episodi come bestemmie, atti osceni, sesso esplicito, comportamenti violenti ma di averli invece spettacolarizzati.