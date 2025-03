Grande Fratello, voti pilotati e presunte truffe: lo scoop di Striscia La Not...

Il Tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia La Notizia”, punta ancora il dito contro il Grande Fratello, denunciando presunte manipolazioni del televoto e altre truffe. Vediamo di approfondire la cosa.

Striscia La Notizia sul Grande Fratello: televoto manipolato

Continua la crociata di “Striscia La Notizia” contro il Grande Fratello. Ieri, Valerio Staffelli, è tornato a parlare di possibili manipolazioni del televoto, forse manipolato dai fandom. L’inviato di Striscia ha raccolto alcune testimonianze e l’esperto di dinamiche web e televisive, Marco Dianda, ha anche confermato come i fandom manipolerebbero il televoto tramite l’uso di account e-mail presenti nel dark web e sottratti a ignari cittadini. Ecco cosa ha detto una ragazza: “esistono una lista di email con relative password rubate. Abbiamo accesso a file contenenti decine di migliaia di indirizzi, alcuni con 20mila email, altri con 90mila e persino 250mila. Per evitare di essere scoperti si registrano queste email sul sito del Grande Fratello, si conferma la verifica ricevuta e poi si cancellano le tracce. E’ una pratica illegale perché si usano credenziali appartenenti ad altre persone, letteralmente rubate. Più si sfruttano questi pacchetti di email, maggiore sarà l’impatto sulle votazioni.”

Striscia la Notizia sul Grande Fratello: le truffe sugli aerei

L’indagine di “Striscia la Notizia“ non è finita qui, oltre alle presunte manipolazioni del televoto, al centro anche le truffe degli aerei. Una ragazza attiva nel fandom di Tommaso Franchi, Giulia, ha spiegato ad esempio che erano stati raccolti migliaia di euro per finanziare il passaggio di aerei sopra la casa. Aerei che però non sono mai decollati. L’organizzatore dell’iniziativa inoltre si è rifiutato di restituire il denaro ai donatori, giustificandosi con difficoltà personali. Alcuni fan sarebbero anche stati minacciati al fine di tenere la bocca chiusa.