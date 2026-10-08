Durante l’ultima puntata del Grande fratello VIP una discussione tra due concorrenti ha rapidamente superato i confini del semplice teatro televisivo, trasformandosi in una questione legale. Moreno Morello ex inviato di Striscia la Notizia ha pronunciato una frase che ha coinvolto Guendalina Tavassi in un dibattito sul suo comportamento dentro la Casa.

Le parole, giudicate da molti come offensive, hanno innescato una serie di reazioni che hanno coinvolto non solo i partecipanti, ma anche i loro familiari e diverse personalità del mondo dello spettacolo.

Polemica in diretta: le parole di Moreno Morello su Guendalina Tavassi

Nel corso della serata, Moreno ha commentato un racconto di Guendalina riferito a una sua precedente esperienza al reality, con la frase: “Questo per qualificare qual è il suo comportamento sotto le coperte del Grande Fratello.

Vuol dire che era solita consumare sotto le coperte con maschi a caso“. Il concorrente ha poi aggiunto che tale atteggiamento rappresenta un “comportamento svilente per tutta la categoria delle donne“. La risposta è stata immediata: Guendalina, visibilmente ferita, ha contestato l’accusa definendola priva di fondamento e ha sottolineato la libertà di ogni donna di vivere la propria intimità senza giudizi esterni.

Le reazioni della famiglia di Guendalina

Il dibattito non si è fermato al set. La madre di Guendalina, Emanuela Fuin, ha annunciato tramite i social che la famiglia intende avviare una denuncia per diffamazione nei confronti di Moreno Morello. Fuin ha affermato che “quando è troppo è troppo“, promettendo che il concorrente risponderà nelle sedi opportune e che i proventi guadagnati nella Casa saranno destinati a coprire spese legali e risarcimenti. Anche il compagno di Guendalina, Federico Perna, ha condannato le affermazioni, definendole un superamento dei limiti consentiti dal format televisivo.

Valeria Marini e la tensione nella Casa

Parallelamente, la vicenda ha coinvolto Valeria Marini che ha avuto un acceso confronto con Guendalina. Dopo una telefonata anonima ricevuta in Casa, Marini ha nominato la concorrente nella speranza di farla riflettere sulle accuse rivolte a Moreno. La showgirl ha dichiarato: “Ti ho nominata per farti capire che certe cose che hai detto su Moreno ti hanno fatto stare male“. Guendalina, tuttavia, ha respinto la motivazione, accusando Marini di manipolarla. Il dialogo è degenerato in una discussione accesa, ma alla fine le due donne si sono riabbracciate, con Marini che ha ammesso di non conoscere le parole esatte di Moreno e ha espresso il proprio dispiacere per le insolenti insinuazioni.

Stefanie Orlando si schiera contro Morello

Nel frattempo, Stefanie Orlando ex concorrente del Grande Fratello VIP ha pronunciato una dura condanna nei confronti di Moreno Morello sui social, pur precisando di non essere un’opinionista del programma. Orlando ha definito la frase di Moreno “gravissima“, sottolineando che accusare una donna di “consumare sotto le coperte con maschi a caso” è sia false che una strumentalizzazione del racconto. Ha inoltre evidenziato la persistenza di un doppio standard di genere, sostenendo che mentre gli uomini che hanno molte relazioni sono spesso celebrati, le donne subiscono giudizi degradanti.

Le dichiarazioni di Orlando hanno riproposto al pubblico il tema della parità di genere all’interno dei reality, evidenziando come i pensieri misogini possano alimentare forme di violenza verbale. L’ex concorrente ha concluso affermando che, se avesse avuto una piattaforma di opinionista, avrebbe denunciato pubblicamente le parole di Moreno, ma al momento mantiene il pensiero per sé.