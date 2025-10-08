Il Grande Fratello sta entrando nel vivo, ci sono già le prime alleanze, i primi flirt, e le prime confessioni. Mattia Scudiere, nuovo concorrente, ha raccontato un fatto importante della sua infanzia, legato al padre.

Grande Fratello, Mattia e l’inaspettata confessione sul padre: “L’ho scoperto a 11 anni”

Nel Tugurio, insieme a Ivana e Flaminia, Mattia Scuderi si è lasciato andare a una confessione riguardante la sua famiglia.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello ha infatti raccontato che, quando aveva 11 anni, ha scoperto che suo padre tradiva sua madre: “trovai delle chat. Lo comunicai alla mamma, e le feci:’ papà deve andare fuori di casa.” Mattia ha raccontato del rapporto con la madre, molto bello, e del fatto che, da dopo la separazione, loro due vivono da soli. E sul rapporto col padre, ecco cosa ha detto il nuovo gieffino.

Grande Fratello, parla Mattia: “Io e mio padre…”

Mattia Scudieri, nuovo concorrente del Grande Fratello, ha raccontato a Ivana e Flaminia di aver scoperto, grazie a delle chat, del tradimento di suo padre nei confronti della madre. Ma, nonostante la delusione e la separazione dei genitori, Mattia e suo padre non si sono mai allontanati: “papà per me è sempre stato l’eroe.” Alla domanda di Flaminia se suo padre avesse mai ammesso le sue colpe, Mattia ha risposto che non ne hanno mai parlato, anche perché suo padre diceva sempre: “non ti intromettere perché sei piccolo.“