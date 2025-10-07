Un altro colpo di scena al Grande Fratello, ieri, durante la diretta, uno dei concorrenti è stato messo alle strette da Simona Ventura. Si tratta di Giulio Carotenuto. Ma ecco cosa è successo.

Grande Fratello: Giulio dorme con Benedetta

Il Grande Fratello è iniziato da appena una settimana ma già cominciano i primi avvicinamenti tra i concorrenti, come quello tra Giulio e Benedetta.

La chimica tra loro è sembrata subito molto evidente, tanto che hanno anche dormito insieme ma, durante la diretta di ieri, lunedì 6 ottobre, il giovane odontoiatra è stato smascherato da Anita e messo alle strette da Simona Ventura. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello: Giulio smascherato in diretta

Al GF sembrava essere nato il primo amore, ovvero quello tra Giulio e Benedetta ma, invece, il giovane odontoiatra è stato smascherato. Carotenuto, infatti, dopo aver dormito con Benedetta, ha continuato a flirtare con le altre coinquiline, con Anita che è intervenuta raccontando in diretta quanto accaduto la notte dopo che Giulio ha dormito con Benedetta: “la sera dopo si è avvicinato a me. Mi ha detto che sono il suo prototipo di donna. Ventiquattro ore prima aveva dormito con Benedetta, che è una cosa intima. Ma come fai?” Giulio si è difeso asserendo che quello è il suo modo di fare, ma non ha ottenuto molta comprensione. Benedetta, dal canto suo, non ha nascosto la sua delusione, anche se ha comunque ammesso che aveva capito il modo di fare dell’odontoiatra, e di aver fatto quello che in quel momento sentiva di voler fare.