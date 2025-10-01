La nuova edizione del GF è appena cominciata e già ci sono le prime polemiche: ecco cosa è successo.

La nuova edizione del Grande Fratello è cominciata da pochissimo e già ci sono polemiche. Al centro delle bufera ci è finita la 19enne Giulia Soponariu, che è già a rischio espulsione. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello: è già polemica

L’iconica porta rossa del Grande Fratello si è aperta da pochissimo e già sono scoppiate le prime polemiche.

Per Simona Ventura, al timone di questa nuova edizione, ci sarà tanto di cui discutere nel corso della prossima puntata, per quello che è accaduto nelle ultime ore. Giulia Soponariu, 19 anni, si è infatti lasciata andare a una frase che ha subito suscitato la reazione del pubblico, tanto che la giovane è già a rischio squalifica. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello, Giulia verso l’espulsione: la frase gravissima

Come detto è già polemica al Grande Fratello per un frase pronunciata da una delle nuove concorrenti, ovvero Giulia Soponariu. La 19enne, infatti, era in cucina e stava parlando con gli altri coinquilino, quando a un certo punto ha detto in relazione alla propria foto ufficiale: “la mia foto non mi piace per niente, sembro una down.” La frase è stata percepita da molti come offensiva nei confronti delle persone con Sindrome di Down, tanto che sui social in tanti hanno criticato la giovane gieffina e hanno chiesto al GF di prendere seri provvedimenti. Giulia sarà squalificata? Staremo a vedere. Già in passato era successo, ricordiamo Asia Valente, durante il GF Vip 4, che aveva fatto anch’essa un commento giudicato offensivo verso le persone con Sindrome di Down. In quel caso Alfonso Signorini aveva redarguito la Valente in diretta ma non c’era stata alcuna espulsione. Vedremo se sarà così anche per Giulia o se questa volta si prenderanno dei provvedimenti.