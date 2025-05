Un pomeriggio di violenza a Milano

Nel pomeriggio di ieri, Milano è stata teatro di un grave episodio di violenza che ha lasciato la comunità in stato di shock. Un giovane, la cui età è ancora oggetto di accertamenti, è stato accoltellato e abbandonato davanti all’ospedale Fatebenefratelli. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che con lui si trovava anche il suo cane rottweiler, anch’esso ferito in modo serio.

Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza nella capitale lombarda e sulla crescente violenza che affligge le sue strade.

Dettagli dell’incidente

Il giovane, che ha dichiarato di essere un minorenne, è di origine egiziana e ha subito diversi fendenti, tra cui uno al petto che desterebbe particolare preoccupazione. La perdita di sangue è stata significativa, tanto da richiedere un intervento immediato in sala operatoria. Il cane, anch’esso in condizioni critiche, è stato trasportato in una clinica veterinaria. L’accaduto è avvenuto in piazza Principessa Clotilde, dove il ragazzo è stato lasciato da un ventenne italiano di seconda generazione, che ha affermato di averlo soccorso in piazzale Oberdan, non lontano da un noto fast food.

Le dichiarazioni e le indagini

Secondo la testimonianza fornita dal ventenne, il giovane accoltellato avrebbe riferito in arabo di essere stato inseguito e aggredito da tre individui. Tuttavia, le informazioni sono ancora confuse e i militari stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda. È emerso che il ferito, pur dichiarando di avere 13 anni, potrebbe in realtà essere maggiorenne. Questo solleva ulteriori interrogativi sulla sua identità e sulle circostanze che hanno portato all’aggressione.

Reazioni politiche e sociali

La violenza che ha colpito il giovane ha suscitato reazioni anche a livello politico. Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, ha denunciato l’accaduto, chiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità locali. “Ancora violenza in centro – ha dichiarato in una nota – dove sono i vigili? La polizia e i carabinieri sono lasciati soli”. Queste parole evidenziano un crescente malcontento nei confronti della gestione della sicurezza nella città, che sembra essere sempre più vulnerabile a episodi di violenza.