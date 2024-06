Terribile incidente alla corrida di Madrid. Isaac Fonseca, uno dei toreri, è stato gravemente ferito da un toro che lo ha colpito in pieno.

Grave incidente alla corrida di Madrid: Isaac Fonseca colpito da un toro

Durante la corrida di Madrid si è verificato un terribile incidente davanti al pubblico. Isaac Fonseca, uno dei toreri partecipanti, è stato gravemente ferito da un toro, che lo ha colpito in pieno. Si tratta di un animale appartenete all’allevamento di Torrestrella, noto per la sua indole “complicata“. L’uomo è stato completamente travolto mentre compiva alcune manovre e nonostante i suoi tentativi di mantenere il controllo, l’animale è riuscito ad avere la meglio.

Il torero è in terapia intensiva, gravemente ferito

L’animale ha ferito gravemente il torero, che è stato portato in ospedale con lesioni importanti ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Per diverso tempo il torero ha lottato per rimanere cosciente, mentre i soccorritori intervenivano. Al momento si trova ricoverato in terapia intensiva, ma non sono state rivelate informazioni più dettagliate sulle sue condizioni, che sembrerebbero essere particolarmente gravi.