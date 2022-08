Sospeso il festival annuale della cittadina dopo che un giovane è stato infilzato a morte da un toro che con uno scatto gli ha perforato l'addome

Arriva dalla Spagna la terribile notizia di un uomo infilzato a morte da un toro durante la corrida delle “corna infuocate”. I media spiegano che a Vallada nei pressi di Valencia, un 24enne è rimasto vittima della reazione del grosso bovino a cui per tradizione (tradizione barbara) viene appiccato il fuoco alle corna prima di lasciarlo libero si scorrazzare lungo un percorso urbano assieme ad altri consimili trattati allo stesso modo.

Infilzato a morte da un toro

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale causato da una festa folcloristica in Spagna, evento che ha portato a 10 il numero complessivo dei decessi. Purtroppo ci sono anche alcune immagini riprese dal cellulare in cui è visibile la sequenza in cui il 24enne ha perso la vita. Il pubblico era dietro le ringhiere di protezione ma la vitima era a portata delle corna del grosso bovino maschio, che con un colpo del collo improvviso non gli ha lasciato scampo.

La corsa inutile in ospedale

La vittima è stata subito portata in ospedale in condizioni di salute gravissime. Lì i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la rottura della milza, provocata dalle corna del toro che hanno infilzato il giovane spagnolo. Il festival annuale di Vallada è stato sospeso dalle autorità locali.