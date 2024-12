Un grave incidente tra camion si è verificato nella giornata di ieri, 29 novembre, attorno alle 16, sul cosiddetto “tratto maledetto” dell’autostrada A4 Torino-Trieste, tra Cessalto e San Stino di Livenza, al chilometro 437. Lo scontro, che è costato la vita a un uomo, avrebbe reso necessaria la chiusura del tratto in direzione Trieste, causando disagi significativi al traffico. Nelle ore successive è deceduto anche il secondo autista.

Grave incidente tra camion: morti due autisti

A seguito dell’incidente, inoltre, sono stati chiusi gli ingressi autostradali di San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, con lunghe code soprattutto tra Meolo e San Donà di Piave. Nell’incidente ha perso la vita un autista di nazionalità lituana, grave il passeggero che si trovava con lui per dargli il cambio alla guida, elitrasportato all’ospedale di Treviso e in prognosi riservata. Nelle ore seguenti è morto anche un secondo autista.

Le dinamiche dell’incidente tra camion del 29 novembre

Il camion lituano sarebbe stato l’ultimo a tamponare a velocità sostenuta gli altri due tir, uno croato e uno polacco, i cui autisti sono rimasti illesi dopo il violento scontro. L’incidente ha reso necessario l’intervento con l’autogrù delle squadre dei vigili del fuoco provenienti da Portogruaro, Motta di Livenza e Treviso, che con divaricatori, martinetti e divaricatori idraulici hanno estratto gli autisti e messo in sicurezza i mezzi. Sul posto si è recata anche la polizia stradale e il personale di autostrade alto Adriatico.