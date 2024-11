Un drammatico incidente nella serata di mercoledì 27 novembre ha scosso la comunità di Marigliano, in provincia di Napoli, dove ha perso la vita Simone Caliendo, di 17 anni. Il ragazzo era a bordo di uno scooter insieme a un coetaneo, che ora non è in pericolo di vita. Lo schianto sarebbe avvenuto in via Nuovo del Bosco, contro un’auto guidata da un 79enne, che è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari. Per Simone, invece, non c’è stato nulla da fare, ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Simone era residente nella frazione di Fabiano e frequentava l’IISS Manlio Rossi Doria.

Drammatico incidente a Marigliano: perde la vita Simone Caliendo, di 17 anni

Dopo la notizia che ha scosso profondamente la comunità locale, il sindaco Peppe Jossa si è recato sia a scuola che a casa della famiglia per esprimere la sua vicinanza. Una vicenda che ha suscitato il cordoglio collettivo. “Un risveglio tristissimo per tutta la nostra comunità” scrive in un post sui social la scuola calcio di Marigliano. Il giovane, infatti, era un appassionato di calcio, e condivideva questa sua passione con il papà. Sui social anche il saluto della Mariglianese Calcio che “si stringe commossa alla famiglia”.

Il cordoglio a Marigliano dopo la morte di Simone Caliendo in un tragico incidente

Anche la parrocchia Sacro Cuore di Marigliano si unisce al dolore condiviso, invitando alla preghiera per Simone e per la sua famiglia: “Il suo drammatico addio ci colpisce profondamente, e ci uniamo in preghiera per lui e per tutti coloro che sono colpiti da questa terribile perdita. Preghiamo affinché Simone possa riposare nella pace di Dio e che la sua famiglia possa trovare forza e conforto nell’amore di Cristo, in questo momento di inimmaginabile sofferenza. Il Signore accolga Simone tra le sue braccia e dia pace al suo cammino, così come a tutti quelli che piangono la sua scomparsa”.