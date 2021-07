Green pass obbligatorio, boom prenotazione vaccini

(Adnkronos) – "Oggi abbiamo registrato un boom di prenotazioni che va da +15% a +200%, variamente distribuito su tutte le regioni. In Friuli Venezia Giulia +6000 in un solo giorno, il dato è molto confortante". Così il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo al Tg5 parlando della campagna di vaccinazione all'indomani dell'annuncio del premier Mario Draghi sull'introduzione per decreto del green pass obbligatorio per diverse attività.

"Noi stiamo andando a 500.000 vaccinazioni al giorno, la macchina viaggia quasi al 100%", spiega Figliuolo.

"Non vogliamo un elenco di professori non vaccinati, vogliamo solo capire quanti sono. E' tutto nel rispetto della privacy: ad oggi l'85% degli insegnanti è vaccinato ma in 3 regioni siamo sotto l'80%", rimarca il commissario per l'emergenza covid soffermandosi sul settore specifico dei docenti.

Per quanto riguarda le fasce d'età, Figliuolo spiega che "abbiamo ancora 2 milioni e 300.000 over 60 non vaccinati, ma nella categoria 80% è protetto.

Con le Regioni si va verso un meccanismo di chiamata attiva. Si tratta di una vaccinazione etica".

"Draghi -osserva- ieri ha parlato in modo fattuale. Vaccinarsi vuol dire vivere e permettere alle persone di ricevere cure che necessitano. Per i giovani è importante vaccinarsi sia per ridurre la circolazione del virus sia per loro: per tornare a scuola in presenza, per il loro benessere e perché tornino a socializzare".