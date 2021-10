Green Pass: Parrini, 'no pass non può stare in aula dove si fanno leggi Repubblica'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Non si può lavorare alla presenza di un trasgressore di una regola fondamentale. Appena saputo che una senatrice senza green pass stava partecipando alla seduta, ho subito sospeso i lavori della commissione". Lo spiega il presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, Dario Parrini, all'Adnkronos.

Ma come è stato possibile che la senatrice (Granato ndr) sia riuscita ad entrare senza green pass a palazzo Madama? "Questo non lo so, va chiesto ai questori".

"Attendo dal consiglio di presidenza e dai questori indicazione su quale sarà la sanzione per la senatrice e su come possiamo riprendere a lavorare senza che un no pass assista ai lavori nell'aula dove si fanno le leggi della Repubblica".