Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “'L’integrità territoriale e i confini di Danimarca e Groenlandia sono principi inviolabili'. Macron, Merz, Meloni, Sánchez, Starmer e Tusk prendono finalmente posizione, a fianco della premier danese Frederiksen, contro le minacce di Trump. L’Unione Europea balbetta, vittima delle sue divisioni, ma l’Europa c’è". Lo scrive sui social l'eurodeputato Pd, Giorgio Gori, sui social.
Home > Flash news > Groenlandia: Gori, 'finalmente una presa di posizione, Ue balbetta ma Eu...
Groenlandia: Gori, 'finalmente una presa di posizione, Ue balbetta ma Europa c'è'
Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “'L’integrità territoriale e i confini di Danimarca e Groenlandia sono principi inviolabili'. Macron, Merz, Meloni, Sánchez, Starmer e Tusk prendono finalmente posizione, a fianco della premier danese Frederiksen, contro le minacce di Tr...