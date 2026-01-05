Groenlandia: premier, 'ora basta fantasia di annessione'

Nuuk, 45 gen. (Adnkronos/Afp) – "Adesso basta", ha reagito così il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielssen in seguito alle ripetute minacce del presidente americano Donald Trump di voler annettere l'isola artica. "Basta pressioni. Basta allusioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alla discussione. Ma tutto questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale", ha scritto su Facebook il capo del governo groenlandese.