Sparatoria nel centro di Uppsala, Svezia, vicino alla stazione. In corso una maxi operazione della Polizia, ci sarebbero diverse persone ferite e anche vittime. Gli aggiornamenti.

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: massiccio intervento della Polizia, ci sono feriti

Momenti di terrore questo pomeriggio a Uppsala, cittadina a 70 km a Nord di Stoccolma, in Svezia.

Vicino alla stazione c’è stata una sparatoria intorno alle ore 17.00. Sul posto è subito intervenuta la Poliza oltre ai soccorsi sanitari. L’operazione sarebbe al momento ancora in corso. Alcuni testimoni che hanno parlato con la radio di servizio pubblico svedese, ovvero Sveriges Radio, hanno riferito di aver sentito degli spari nei pressi di un barbiere nella piazza centrale. Sono diverse le persone che sarebbero state ferite nel corso della sparatoria, ma al momento non si conoscono i dettagli delle loro condizioni. Secondo il quotidiano Expressen ci sarebbero anche tre morti, ma la notizia non è stata ancora confermata.

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: è caccia all’attentatore

Sono in corso le operazioni per rintracciare il responsabile della sparatoria di questo pomeriggio nel centro di Uppsala. Secondo le ultime notizie, l’autore del gesto sarebbe in fuga su uno scooter elettrico e la Polizia lo starebbe cercando con l’elicottero. Sono stati anche allestiti posti di blocco in tutta la zona. Anche il traffico ferroviario è stato interrotto al fine di facilitare le operazioni di Polizia. Ancora da chiarire l’esatta dinamica della vicenda.