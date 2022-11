Gruppo Cap per il diritto allo studio di ipovedenti

Roma, 17 nov.

– (Adnkronos) – Donare tempo e voce per contribuire a garantire il diritto allo studio a persone con gravi problemi alla vista. È l’obiettivo di 'Dona la tua voce', progetto di volontariato d’impresa di Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Sono infatti 90 i collaboratori della green utility lombarda impegnati a leggere e realizzare 12 audiolibri, tra opere di narrativa e saggistica, dedicati a ragazzi e bambini, destinati al Centro Nazionale del Libro Parlato.

Partita nella seconda metà del 2022 e realizzata in collaborazione con il Cnlp e con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, l’iniziativa ha immediatamente riscosso grande partecipazione tra i collaboratori di Cap. Il personale della green utility lombarda, dopo una formazione iniziale per l’acquisizione delle giuste competenze in veste di lettori, sta partecipato con entusiasmo alla fase di lettura e registrazione, investendo anche il proprio tempo extra lavorativo. 'Dona la tua voce' proseguirà infatti fino a dicembre 2022.

Il Centro Internazionale del Libro Parlato ha l’obiettivo di aiutare coloro che hanno problemi visivi o per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile, mediante la realizzazione di libri parlati registrati con voce umana, e non con l’ausilio di bot. È una associazione del terzo settore che ha lo scopo di aiutare queste persone ad accostarsi alla lettura e allo studio fornendo servizi personalizzati su specifica richiesta, rendere meno pesanti le giornate con l’ascolto di un libro e realizzare il desiderio di poter studiare da parte di studenti affetti da problemi alla vista.

Le iniziative di volontariato d’impresa hanno lo scopo di promuovere comportamenti sostenibili, accrescere la cultura aziendale e rafforzare il senso di appartenenza, ma anche far conoscere associazioni e attività di volontariato, magari portando coloro che lavorano in Cap a proseguire il rapporto anche al di fuori del contesto aziendale.

In questo senso, 'Dona la tua voce' non è stato l’unico progetto di Volontariato d’Impresa promosso da Gruppo Cap nel corso del 2022.

Insieme a Legambiente è stata realizzata una iniziativa in ambito ambientale, finalizzata alla pulizia, manutenzione e rigenerazione urbana al Parco dei Fontanili, in collaborazione con il Comune di Rho e il Parco Agricolo Sud, mentre insieme al Comune di Corbetta e all’associazione Cbc Basket School ne è stata realizzata un’altra in ambito sociale, dedicata ai ragazzi diversamente abili.