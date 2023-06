Home > Video > “Guardo il tatuaggio e mi viene da piangere”: John (luckyy_john sui socia... “Guardo il tatuaggio e mi viene da piangere”: John (luckyy_john sui social) si apre ai suoi fan

“Ho paura che questo dolore non passerà mai”: all’anniversario della morte del padre, il tiktoker John ha deciso di tatuarsi una foto del genitore. Un gesto molto bello per avere il ricordo del padre inciso sulla propria pelle, ma il giovane non la pensa così, e si apre ai fan su questo argomento: “Ho fatto una cavolata, ora ce l’ho qui e continuo a guardarlo, mi viene sempre da piangere”