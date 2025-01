Guasti alla linea elettrica bloccano i treni a Roma Termini

Un guasto imprevisto alla linea elettrica

Dalle ore 18.10 di oggi, la circolazione ferroviaria presso la stazione di Roma Termini è stata sospesa a causa di un guasto alla linea elettrica. Questo imprevisto ha creato notevoli disagi per i passeggeri, costringendo molti a rimanere in attesa di aggiornamenti e informazioni sui loro viaggi. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei tecnici, che stanno lavorando per ripristinare la normale operatività della linea.

Ritardi e cancellazioni dei treni

I treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali sono stati colpiti da ritardi significativi. Tra i treni direttamente coinvolti, si segnalano le seguenti tratte: il FR 9543 da Torino P.Nuova a Salerno, il FR 9552 da Salerno a Torino P.Nuova, e il FR 8519 da Bolzano a Sibari. Anche il FR 9660 da Napoli Centrale a Brescia e il FR 9326 da Roma Termini a Torino P.Nuova sono attualmente fermi. Inoltre, il treno FR 9432 da Napoli Centrale a Venezia Santa Lucia non effettuerà fermate a Roma Termini, aggravando ulteriormente la situazione per i viaggiatori.

Le conseguenze per i viaggiatori

La sospensione della circolazione ha generato un clima di incertezza tra i passeggeri, molti dei quali si trovano a dover riorganizzare i propri piani di viaggio. Le autorità ferroviarie hanno comunicato che stanno facendo il possibile per limitare i disagi e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Tuttavia, i viaggiatori sono invitati a controllare gli aggiornamenti su Infomobilità e a pianificare eventuali alternative per i loro spostamenti. La situazione rimane in evoluzione e si consiglia di prestare attenzione agli annunci in stazione.