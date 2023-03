Guerra ai tabloid, il principe Harry si ripresenta in tribunale

Roma, 28 mar. (askanews) – Il principe Harry si è ripresentato all’Alta corte di Londra per la seconda giornata di processo contro l’editore del tabloid Daily Mail, Associated Newspapers (Anl), dopo averlo citato in giudizio assieme ad altri vip, tra cui Elton John e l’attrice Liz Hurley, per violazione della privacy e per avere raccolto informazioni in modo illegale.

Già quella di lunedì era stata una rarissima apparizione di un membro della famiglia reale britannica in un tribunale. Arrivato in taxi, il duca di Sussex, 38 anni, ha preso posto in fondo all’aula, dove nel pomeriggio è stato raggiunto dal cantante Elton John. L’editore ha respinto le accuse che ha definito come “diffamazioni assurde”.

La visita a Londra del principe Harry, la prima trasferta nota dalla morte della Regina Elisabetta II a inizio settembre, rimane fonte di dibattito perché avviene a poco più di un mese dall’incoronazione del padre, re Carlo III, programmata per il prossimo 6 maggio; cerimonia a cui il principe è stato invitato ma la sua partecipazione resta incerta.