Guerra in Ucraina, nuovo attacco a Odessa: Zelensky lancia un appello all'Occ...

Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello agli alleati occidentali affinché lo aiutino a contrastare l'avanzata russa in Ucraina

Almeno otto persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Odessa.

Guerra in Ucraina, l’appello di Zelensky

I funzionari ucraini hanno reso noto che tra le vittime accertate del raid notturno ci sono anche un neonato di quattro mesi e un bambino di tre anni. Il bilancio dei morti è aumentato costantemente nel corso della giornata, mentre i soccorritori continuavano ad estrarre corpi dalle macerie. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello agli alleati occidentali, chiedendo loro di fornire più sistemi di difesa aerea. “La Russia continua a fare la guerra ai civili” ha affermato.

Attacco notturno a Odessa

Il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, ha dichiarato in un post su Telegram che un edificio di nove piani è stato distrutto a causa di “un attacco di terroristi russi” nella città meridionale di Odessa. Ulteriori raid hanno preso di mira alcune zone residenziali nella regione nord-orientale di Kharkiv, provocando la morte di almeno tre persone e nella regione meridionale di Kherson, in cui è stata segnalata un’ulteriore vittima.

La risposta di Kiev

Di risposta le forze aeree ucraine hanno comunicato di aver abbattuto circa 16 missili lanciati da Mosca durante la notte. Sabato un drone ha colpito un edificio residenziale a San Pietroburgo, imponendo l’evacuazione di almeno 100 persone. In un post sui social media, Zelensky ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di più difese aeree da parte dei nostri partner. Dobbiamo rafforzare lo scudo aereo ucraino per proteggere maggiormente il nostro popolo dal terrore russo”. Il leader ucraino ha quindi aggiunto “Sono necessarie decisioni coraggiose dai nostri partner, in modo che possiamo colpire i terroristi russi e gli aerei da combattimento lì dove si trovano“.