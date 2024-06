Gli Stati Uniti e altri Paesi alleati hanno dato il via libera all'Ucraina per utilizzare le armi occidentali contro la Russia

Gli Stati Uniti, così come la Germania, hanno permesso a Kiev di utilizzare gli armamenti occidentali per attaccare Mosca dentro al proprio territorio.

Guerra in Ucraina, quali armi possono colpire la Russia?

L’idea, avanzata dal Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg, ha sollevato pareri contrastanti. Da un lato potenze come Usa e Germania hanno accettato di consentire all’Ucraina di usare le proprie armi per colpire la Russia. Dall’altro Paesi come l’Italia hanno espresso la propria contrarietà, appellandosi alla Costituzione. “L’applicazione dell’articolo 11 della nostra Costituzione ci impone dei caveat rispetto all’utilizzo delle armi che diamo all’Ucraina” ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite a Rapallo al convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria.

I missili: dagli Atacms agli Himars

Tra i missili dati in dotazione a Kiev ci sono gli Atacms (Army Tactical Missile System), come reso noto da alcune fonti di Washington al Wall Street Journal. Si tratta di una serie di missili balistici di superficie a corto raggio, sviluppati negli Stati Uniti, mobili su strada e alimentati a propellente solido. Ogni missile offre una potenza di fuoco immediata per modellare lo spazio di battaglia. Quelli forniti all’Ucraina hanno tuttavia una portata massima di 140 chilometri. La Lockheed-Martin, casa produttrice degli Atacms, fornisce anche i missili Himars, la soluzione di artiglieria tecnicamente più avanzata e sostenibile. L’arma è progettata per colpire le retrovie, con un raggio d’azione superiore a 70 chilometri.

I cannoni

L’Ucraina dispone inoltre degli M777 howitzer, i primi obici da 155 mm al mondo con un peso inferiore a 4218 kg. Con una portata di 40 chilometri, sono stati scelti dal Corpo dei Marines e dall’Esercito degli Stati Uniti come arma di nuova generazione. I militari ucraini hanno tuttavia evidenziato il fatto che gli M777 sarebbero inadeguati a contrastare l’avanzata russa lungo il confine. Molto efficaci, invece, si sono rivelati i missili da crociera a lungo raggio forniti da Gran Bretagna e Francia. Si tratta rispettivamente dei cosiddetti Storm Shadow e Scalp.