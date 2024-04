Guerra in Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 6 morti

La Russia ha lanciato nella notte un nuovo attacco con i droni. I militari del Cremlino si sono concentrati ancora una volta sulla città di Kharkiv, uccidendo 6 persone e ferendone altre 10; così hanno dichiarato sabato i funzionari locali.

Ucraina, raid russo su Kharkiv: le vittime

I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per fronteggiare le conseguenze dell’ultima offensiva dei russi. Il governatore della regione ucraina ha spiegato che le forze russe hanno colpito la città nella tarda serata di ieri, puntando le infrastrutture civili, provocando incendi e danneggiando le case di Kharkiv. Dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022, la città è stata regolarmente attaccata ed è stata un obiettivo frequente degli assalti russi delle ultime settimane. Nell’attacco con i droni di questa notte sono morte almeno 6 persone, mentre altre 10 risultano essere ferite.

Guerra in Ucraina, droni su Kharkiv: il messaggio del sindaco

“A partire da questa mattina, ci sono sei morti e 10 feriti a seguito del raid notturno nel distretto di Shevchenkivskyi” – ha comunicato in queste ore il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, in un post su Telegram. Il primo cittadino della seconda città più popolosa dell’Ucraina, in assoluto una delle più colpite dall’inizio dell’invasione russa, ha denunciato le ultime mosse del Cremlino.