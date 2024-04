Ucraina svegliata dalle bombe russe su Kherson: due feriti

La mattinata non è iniziata nel migliore dei modi per l’Ucraina che ha registrato alcuni bombardamenti da parte delle forze russe a Kherson. Un attacco che, stando alle prime informazioni condivise su Telegram dal capo dell’amministrazione militare della città, ha causato il ferimento di due persone ed il danneggiamento di alcuni appartamenti.

L’attacco

Il bombardamento è stato lanciato dal territorio occupato sulla riva sinistra del fiume Dnipro durante la mattinata ed ha colpito la città di Kherson, più precisamente il distretto di Dniprovskyi, causando non solo il ferimento di due persone, ma anche il danneggiamento di alcuni appartamenti. La notizia del nuovo attacco è stata condivisa su Telegram dal capo dell’amministrazione militare della città.

Una fonte anonima della Difesa ucraina ha invece confermato che, durante un attacco notturno, i militari hanno distrutto sei aerei russi. Anche Odessa sembra essere stata presa di mira da alcuni bombardamenti effettuati con i droni, a riferirlo è stata l’emittente Suspilne che riferisce anche di esplosioni nella regione.

Attacchi che non migliorano la situazione dell’Ucraina che, secondo il capo di gabinetto del presidente ucraino Andry Yermak, si trova ormai in un momento critico ed ha estremamente bisogno di tutto il supporto disponibile per evitare la perdita di altre vite.