Si trattava di cinque volontari stranieri, le cui funzioni non sono state meglio specificate dalle autorità ucraine: due di loro, quelli di cittadinanza francese, hanno perso la vita ieri in un attacco sferrato dall’esercito russo su Kherson.

Ucraina, attacco a Kherson: morti due francesi

Nella tarda serata di ieri, è andato in scena un nuovo raid russo sulla zona di Kherson. Secondo quanto si apprende, due volontari francesi sono stati uccisi e altri tre cittadini stranieri sono rimasti leggermente feriti nell’attacco alla città di Beryslav. A renderlo noto è stato il governatore regionale Oleksandr Prokudin che ha pubblicato un messaggio su Telegram: “Volontari stranieri sono stati uccisi e feriti a causa di un attacco nemico su Beryslav” – ha comunicato – “L’esercito russo ha ucciso due cittadini francesi e altri tre stranieri sono rimasti leggermente feriti”.

Ucraina, bombardata la regione di Sumy

Sulle pagine del ‘The Kiev Independent‘ si parla anche di un ulteriore attacco dell’esercito di Mosca all’Ucraina e in particolare di un bombardamento contro l’oblast di Sumy. L’esercito ha sparato in 23 attacchi separati sulle comunità di Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka e Khotin con colpi di mortaio, artiglieria, droni e lanciagranate. Fortunatamente, non ci sono state vittime.