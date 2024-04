Guerra in Ucraina, Yermak: "Siamo in un momento critico"

La guerra tra Ucraina e Russia è giunta al giorno 772. Il capo di gabinetto del presidente Zelensky, Andry Yermak, ha fatto sapere che “l’Ucraina è arrivata a un momento critico.”

“Un momento critico”

Dichiara Yermak: “Il problema per noi è il tempo: vorrei sottolineare che adesso è un momento critico per l’Ucraina. È molto importante che il pacchetto di aiuti venga approvato questo mese dal Congresso Usa perché nel frattempo ci sta costando vite. Il duro colpo che l’Ucraina ha subito nelle ultime tre settimane fa parte della campagna russa in vista di una grande offensiva, che potrebbe iniziare alla fine di maggio o all’inizio di giugno. Senza sistemi di difesa aerea è impossibile difendere le nostre città”.

Attacchi russi vicino alla città di Chasiv Yar

Nel frattempo Andriy Zadubinny, portavoce del Comando orientale delle Forze Armate dell’Ucraina aggiorna sullo stato della guerra e sugli attacchi russi: “La situazione a Chasiv Yar, nel Donetsk, è molto difficile: i combattimenti sono continui ma le truppe russe non sono riuscite a sfondare la difesa ucraina, sono a 500 metri dalla cittadina”. Smentisce quindi alcune voci del Cremlino secondo le quali Chasiv Yar sarebbe già sotto il loro controllo.