Guerra Iran-Usa, Washington pronta a prolungare l'operazione e non esclude «boots on the ground»

Trump annuncia che l'operazione contro l'Iran durerà settimane e che gli Stati Uniti dispongono delle risorse per proseguirla; il Pentagono rivendica superiorità aerea e non esclude l'uso di «boots on the ground» se necessario

La Casa Bianca e il Pentagono hanno reso pubblici i primi dettagli dell’operazione avviata con l’attacco del 28 febbraio. Non è una sortita rapida: il presidente l’ha presentata come una campagna destinata a durare, con margini significativi di adattamento in base all’evolversi dello scenario. Le forze armate statunitensi stanno ancora definendo i prossimi passi, calibrando continuamente esigenze operative e valutando se estendere o ridurre l’impegno.

I documenti consultati — note ufficiali, verbali e analisi d’intelligence — disegnano le tappe principali dell’azione. Emergono piani logistici dettagliati, scenari di possibile escalation e richieste mirate per rinforzi e rifornimenti. Sono stati fissati criteri per rivedere gli obiettivi a intervalli regolari e procedure di coordinamento pensate per adattare risorse e compiti in tempo reale fra quartier generale e unità sul campo.

La campagna è partita il 28 febbraio e, secondo le ricostruzioni, è proseguita con fasi di consolidamento e ricognizione. Il calendario è volutamente flessibile: le revisioni sono frequenti perché nuove informazioni d’intelligence possono richiedere cambi di rotta rapidi. I piani includono opzioni alternative per contrastare eventuali contromisure iraniane, e la durata complessiva dipenderà dall’efficacia delle operazioni sul terreno.

A guidare l’azione sono la Casa Bianca, il Pentagono e gli alti comandi militari, affiancati da team di intelligence, comandi regionali e consiglieri politici. Partner internazionali contribuiscono con supporto logistico e scambio informativo. I documenti esplicitano responsabilità e linee di comando, oltre ai meccanismi formali per approvare le fasi successive.

L’impatto politico, economico e umanitario è messo nero su bianco nelle analisi allegate: si registrano rischi di aumento della tensione regionale, potenziali effetti sulle rotte commerciali e vulnerabilità per infrastrutture energetiche. I consulenti valutano anche le possibili ripercussioni diplomatiche con gli alleati e le organizzazioni internazionali, insieme ai costi economici e alle conseguenze per la popolazione civile.

Sul piano operativo, l’azione è stata battezzata Epic Fury e concepita con una finestra iniziale di 4–5 settimane. L’obiettivo dichiarato è mantenere una pressione sufficiente per ottenere risultati concreti: il presidente l’ha definita “l’ultima e migliore occasione” per impedire al regime iraniano di rafforzare capacità nucleari o offensive regionali. Detto questo, l’amministrazione ha già predisposto risorse e riserve per prolungare l’impegno, se necessario.

Una domanda cruciale riguarda l’impiego di truppe di terra. La leadership politica non ha né escluso né confermato un’operazione terrestre su larga scala: il linguaggio ufficiale è prudente. Per ora i comandi privilegiano superiorità aerea e capacità di fuoco concentrate, con un uso prioritario di asset aerei e mezzi logistici per limitare l’escalation. Sono stati però fissati indicatori misurabili che indicheranno se e quando passare a fasi successive, inclusa l’opzione “boots on the ground”.

Sui costi umani e materiali, le forze hanno aggiornato il bilancio: sei militari statunitensi hanno perso la vita e decine sono rimasti feriti, con circa venti persone in condizioni gravi nella prima conta. I resti di due soldati precedentemente dispersi sono stati recuperati. L’inchiesta segnala inoltre tre caccia precipitati in Kuwait; al momento gli incidenti vengono attribuiti a fuoco amico e i piloti non avrebbero riportato ferite fatali. Tutti questi dati sono ancora soggetti a verifiche incrociate e a indagini forensi.

Le prove tecniche che stanno sostenendo le indagini includono referti medici, registrazioni di volo, comunicazioni radio e rapporti sul campo. Le squadre di recupero hanno seguito procedure standard e sono in corso analisi per accertare le identità e ricostruire la dinamica degli incidenti. Le prime valutazioni indicano possibili errori di identificazione come causa probabile, ma le autorità mantengono aperte tutte le ipotesi fino al completamento delle verifiche.

Per il futuro più prossimo, le autorità hanno pianificato revisioni regolari dei piani in base a nuovi elementi d’intelligence. Sono previste riunioni tra i vertici militari e l’amministrazione presidenziale per decidere eventuali estensioni: la prossima tappa sarà una valutazione strategica aggiornata, che potrà raccomandare risorse aggiuntive o ridefinire gli obiettivi operativi. In sostanza, l’azione rimane dinamica: politici e militari terranno il polso della situazione e decideranno strada facendo.