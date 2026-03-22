Guerra, orrore e terrore in Israele: missile iraniano colpisce Dimona. Il bilancio è drammatico

Nuova fase del conflitto tra Iran e Israele: attacchi incrociati, obiettivi nel mirino e crescente allarme globale dopo i lanci su Dimona e Arad.

Il recente aumento delle tensioni tra Iran e Israele segna una nuova fase di instabilità nella guerra in Medio Oriente, con attacchi missilistici, risposte militari e il coinvolgimento di infrastrutture strategiche come i siti di Dimona e Arad. Lo scenario, già complesso, si intreccia con questioni nucleari, reazioni internazionali e l’intervento di attori globali come l’International Atomic Energy Agency, mentre figure politiche e militari, tra cui Benjamin Netanyahu e Abbas Araghchi, alimentano un confronto che resta aperto e potenzialmente in espansione.

Guerra, escalation Iran-Israele: obiettivi strategici e reazioni internazionali

L’offensiva si inserisce in un quadro di crescente tensione tra Iran e Israele, con Teheran che rivendica gli attacchi come risposta a presunti raid contro il sito nucleare di Natanz. Le autorità iraniane hanno denunciato l’azione attribuendola a Stati Uniti e Israele, mentre l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) ha confermato di non aver rilevato aumenti anomali di radiazioni né danni significativi agli impianti. Parallelamente, il conflitto si è esteso oltre la regione: attacchi e minacce hanno coinvolto anche la base di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, evidenziando una capacità iraniana di colpire obiettivi a lunga distanza. Secondo dichiarazioni attribuite a figure militari israeliane come Eyal Zamir, diverse capitali europee rientrerebbero nel raggio d’azione dei missili iraniani.

Nel frattempo, leader politici come Benjamin Netanyahu hanno ribadito la determinazione a proseguire le operazioni contro Teheran, mentre il segretario di Stato iraniano Abbas Araghchi ha difeso il diritto all’autodifesa. Sullo sfondo, organizzazioni internazionali come il G7 e l’IAEA continuano a chiedere moderazione e de-escalation, in un contesto che resta altamente instabile e segnato da ulteriori sviluppi militari e strategici, inclusi attacchi a infrastrutture e movimenti di truppe da parte degli Stati Uniti sotto il comando del CENTCOM guidato da Brad Cooper.

Guerra, orrore e terrore in Israele: missile iraniano colpisce Dimona. Il bilancio è drammatico

Negli attacchi missilistici lanciati dall’Iran nelle ore serali di ieri, sabato 21 marzo, contro le città di Dimona e Arad, nel sud di Israele, si contano oltre un centinaio di feriti. I sistemi di difesa aerea non sarebbero riusciti a intercettare i vettori, che hanno raggiunto direttamente i bersagli in due distinti bombardamenti. Il bilancio più aggiornato parla di circa 175 feriti complessivi, con almeno otto persone in condizioni critiche, tra cui minori di 12 e 5 anni.

La radio dell’esercito israeliano riferisce che circa 150 feriti sono giunti al centro medico di Soroka. Le autorità locali e i servizi di emergenza hanno attivato operazioni di assistenza e ricovero su larga scala, mentre immagini e testimonianze documentano esplosioni e momenti di panico tra la popolazione.

UBN NEWS: JUST IN: 🇮🇷🇮🇱 Iranian ballistic missile strikes Dimona, Israel pic.twitter.com/SWfiEdLnDK — UBN Network (@Ublnanet) March 22, 2026